Problem ciężkich plecaków. Czy wiesz jak dbać o kręgosłup dziecka?

Uczniowski plecak, wraz z zeszytami, podręcznikami i przyborami szkolnymi, nie powinien ważyć więcej niż 10 proc. masy ciała dziecka. Tego zdania są specjaliści Amerykańskiej Akademii Pediatrii i rodzimej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tak powinno być w teorii, a jak jest w praktyce? Według badań waga plecaka dziecka w wieku wczesnoszkolnym wynosi aż 5-6 kg, a starszych dzieci – nawet 10 kg! Zapewne nikomu nie trzeba przypominać, że przepełniony tornister nadmiernie obciąża kręgosłup dziecka, a także przyczynia się do rozwoju poważnych wad postawy. Czy wiesz co, możesz zrobić, by zadbać o kręgosłup swojego dziecka?

