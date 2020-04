Próbna matura z matematyki CKE online. Jakie zadania na maturze online z matematyki [ARKUSZ]

Próbna matura 2020 online. Jak rozwiązywać zadania?

Każdego dnia od 1 kwietnia, na stronie CKE, MEN i OKE będą pojawiać się arkusze dla poszczególnych przedmiotów. Uczniowie będą mogli je pobrać i rozwiązać samodzielnie w domu. CKE proponuje, aby odpowiedzi do zadań zapisywać na oddzielnej kartce lub w oddzielnym pliku na komputerze, a potem przesłać je do nauczyciela, aby sprawdził odpowiedzi i napisał do nich odpowiedni komentarz.

Próbne matury 2020 - matematyka. Co było w zeszłym roku?

Na maturze z matematyki 2019 pojawiło się wiele pytań dotyczących kombinatoryki i geometrii. Uczniowie musieli się uporać także z funkcjami, trygonometrią, prawdopodobieństwem i równościami.

Na maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym pojawiły się zadania z dowodami, równościami i nierównościami oraz geometrią analityczną. Większość maturzystów była zadowolona – matura w zeszłym roku okazała się o wiele łatwiejsza niż w 2018.