Produkty niezgodne z opisem. Absurdy ze sklepów i ze sprzedaży wysyłkowej

Zamawialiście kiedyś ubrania przez internet, sugerując się jedynie tym, co było na obrazku, a przy odbiorze przecieraliście oczy ze zdumienia? Kupiliście w markecie kukurydzę w puszce, a po jej otwarciu okazało się, że to groszek? Na dodatek w setkach opisów produktów aż roi się od błędów językowych, niektóre z nich są komiczne, jak zaczęta do kupienia "butów do chodzenia po wodzie". Zebraliśmy prawdziwe "kwiatki", które do sieci wrzucili internauci. Sami zobaczcie, na co można się natknąć, robiąc zakupy. PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ