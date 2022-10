Produkty wycofane przez GIS ze sklepów w październiku 2022: buraczki, herbata, łosoś. Sprawdź szczegóły

Nowe ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Lista na październik 2022

Jeżeli nabyłeś szkodliwe produkty, masz prawo zwrócić je do sklepu albo wyrzucić.

GIS regularnie kontroluje sprzedawane przez sklepy produkty i co rusz odkrywa różnorakie nieprawidłowości. Dlatego też co chwila zleca wycofywanie niebezpiecznych dla zdrowia i życia wyrobów, które do tej pory mogliśmy kupić w naszych sklepach. Oprócz niezdrowej żywności Główny Inspektor Sanitarny zaleca również pozbycie się niektórych suplementów diety, a nawet produktów użytku codziennego.