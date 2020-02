Produkty wycofane ze sklepów decyzją GIS. Masz w domu? Oddaj je do sklepu. Sprawdź, co GIS wycofał ze sprzedaży

Produkty pn. „Spring Home TYJ SPRING ROLL PASTRY”, mrożone, wskazane poniżej zawierają w swoim składzie białko mleka (kazeinę). Na etykiecie nie umieszczono jednak odpowiedniej informacji dotyczącej obecności składnika alergennego – mleka. Spożycie produktu przez osoby z alergią bądź nietolerancją na mleko lub jego składniki może wywołać u nich reakcję alergenną. Szczegóły: Spring Home TYJ SPRING ROLL PASTRY 250 mm x 30 arkuszy Waga: 550 g Numer partii: wszystkie numery partii Data minimalnej trwałości wszystkie daty minimalnej trwałości do 08/02/2023 włącznie Spring Home TYJ SPRING ROLL PASTRY 215 mm x 40 arkuszy Waga: 550 g Numer partii: wszystkie numery partii Data minimalnej trwałości wszystkie daty minimalnej trwałości do 08/02/2023 włącznie Spring Home TYJ SPRING ROLL PASTRY 125 mm x 50 arkuszy Waga: 250 g Numer partii: wszystkie numery partii Data minimalnej trwałości: wszystkie daty minimalnej trwałości do 08/02/2023 włącznie Spring Home TYJ SPRING ROLL PASTRY 150 mm x 50 arkuszy Waga: 400 g Numer partii: wszystkie numery partii Data minimalnej trwałości: wszystkie daty minimalnej trwałości do 08/02/2023 włącznie Spring Home TYJ SPRING ROLL PASTRY 190 mm x 50 arkuszy Waga: 550 g Numer partii: wszystkie numery partii Data minimalnej trwałości: wszystkie daty minimalnej trwałości do 08/02/2023 włącznie