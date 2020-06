W piątek zachmurzenie zmienne. Przelotny deszcz i burze (10-30 l/m2 opadu, porywy wiatru 60-90 km/h, miejscami grad). W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C w Nowym Targu do 31 st. C w Tarnowie. W Krakowie i Chrzanowie termometry pokażą 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze wschodu. Ciśnienie waha się, w południe, w Warszawie 996 hPa.