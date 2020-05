Prognoza na poniedziałek, 18 maja. Przyszedł czas na ciepłe dni

Prognoza na poniedziałek, 18 maja

Kończy się czas majowego ochłodzenia, bo cyrkulacja powietrza nad naszą częścią Europy zmienia się z północnej na zachodnią. Z tego powodu do Polski już nie dociera arktyczny chłód, a cieplejsze masy powietrza od strony Atlantyku. Zawdzięczamy to między innymi pasowi wysokiego ciśnienia, który rozciąga się od oceanu po Bałkany i kieruje do nas ciepło z zachodu. W tym czasie zimniejsze powietrze będzie napływać głównie nad Skandynawię i dotrze do południowych wybrzeży Bałtyku. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C w Nowym Targu do 23 st. C w Nowym Sączu i Limanowej. W Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie termometry pokażą 21 st. C.