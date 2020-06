Na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej, Pomorzu i w Wielkopolsce pogodnie. Poza tym przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie opady gradu. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie od 17 st c. w Nowym Targu do 22 st. C w Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90km/h, północny.