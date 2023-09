Prognoza pogody na jutro 14.09 dla Krynicy-Zdroju. Jaka będzie temperatura w czwartek?

Prognoza pogody na jutro (czwartek, 14.09) w Krynicy-Zdroju

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 16°C. Jutro w nocy możemy spodziewać sie temperatur rzędu 9°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 79 %. Ma spaść ok. 3.6 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.