Program Kolej Plus. Miliardy złotych na kolejowe inwestycje. Szybkie pociągi pojadą z Krakowa do Olkusza, Niepołomic i Myślenic?

Szybkie i bezpośrednie połączenie kolejowe z Olkusza do Krakowa to marzenie wielu osób uczących się i pracujących w stolicy województwa. Zdarza się bowiem, że dojazd z centrum Olkusza do centrum Krakowa trwa nawet dwie godziny, a to tylko 40 km. Dziś najpopularniejszymi wyborami są prywatne busy, często przepełnione i stojące w korkach, oraz samochody osobowe, które w dużym natężeniu przyczyniają się do powstawania jeszcze większych korków - zwłaszcza w godzinach szczytowych: rano i po południu. Jestem przekonany, że wiele osób z chęcią zamieniłoby dostępne dziś środki transportu na kolej - gdyby tylko była taka możliwość - podkreśla Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.