Promocje Lidl: zobacz, jakie produkty możesz kupić taniej o ponad połowę w internetowym sklepie Lidla. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

Popraw sobie humor w najbardziej depresyjny dzień roku [WYPRZEDAŻE, BLUE MONDAY]

Blue Monday, wyprzedaże. Blue Monday to najbardziej depresyjny dzień w roku. Wypada w trzeci poniedziałek stycznia. Do 2011 był to poniedziałek ostatniego pełnego tygodnia. Określenie zostało wprowadzone przez Cliffa Arnalla. Jeśli faktycznie czujecie tego dnia obniżkę nastroju, ...