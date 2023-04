Przebudowa schodów w Szczawnicy. Atrakcja na miarę Hiszpańskich Schodów w Rzymie?

Miasto na przebudowę centrum uzdrowiska otrzymało dofinansowanie w wysokości 4 mln 900 tys. zł. To środki z Rządowego Programu Funduszu "Polski Ład". Przewidywany termin zakończenia prac to jesień 2024 roku.

- Poprzednie schody kruszyły się, ich stan był nie najlepszy. To był projekt realizowany w latach 60-tych ub. wieku. Teraz kiedy udało się pozyskać fundusze powstał nowy projekt. Obecnie dojście do kaplicy św. Kingi będzie troszkę inaczej wyglądało, pojawi się rampa dla niepełnosprawnych oraz mała architektura. To będzie na pewno bardzo ciekawe miejsce i bardzo charakterystyczne dla Szczawnicy - wylicza burmistrz Grzegorz Niezgoda.