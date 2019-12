Przed ratuszem uczyli, jak rozpalać w piecu od góry, żeby mniej kopcić

Palisz w piecu śmieci? Strażnicy wezmą próbkę popiołu i wyślą do laboratorium

Sądecka Straż Miejska ma coraz więcej skarg od mieszkańców na zatruwających powietrze. Rozpoczęli kontrole, podczas których sprawdzają, czym mieszkańcy palą w piecu. Funkcjonariusz za spalanie śmieci może nałożyć mandat do 500 zł. Gdy sprawa trafi do sądu to nawet 5000 zł.