Przedszkola w Krynicy-Zdroju w roku szkolnym 2023/2024. Lista dostępnych placówek

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego ma rocznikowo ukończone 3 lata. W niektórych przypadkach dopuszcza się, aby miało ukończone 2,5 roku, zdecydować o tym może sama placówka.

W jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Krynicy-Zdroju?

Rekrutacje do przedszkoli zaczynają się na ogół w pierwszym kwartale roku, w lutym i marcu. Jest to zależne od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różne procesy rekrutacyjne. W pierwszym wariancie sa narzucone odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Jak wyglądają zasady rekrutacji?

Niepubliczne placówki w Krynicy-Zdroju działają według przepisów, które zapisano w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do wybranego przedszkola wcześniej. Pod uwagę brane są także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz znaleźć na stronie internetowej lub bezpośrednio w placówce.