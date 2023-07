Przegląd prasy 1.07.2023 Krynica-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krynicy-Zdroju

To bardzo dobra wiadomość dla Muszyny. W sądeckim uzdrowisku powstanie Rodzinny Kompleks Rekreacji Zimowej i Letniej Muszyna-Szczawnik-Wierchomla. Gigantyczne przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przez PKL Zakopane w Muszynie.

Najnowszy film o przygodach Indiany Jonesa wchodzi do kin 30 czerwca 2023. „Artefakt przeznaczenia” kręcono w wielu niesamowitych miejscach Europy i północnej Afryki, które miłośnicy kina mogą odwiedzić w czasie wakacyjnych wycieczek. Uważajcie jednak, gdzie skierujecie swe kroki. Filmowcy zastosowali kilka sztuczek i ekranowa Grecja to wcale nie Grecja, Nowy Jork to nie Nowy Jork, a pociąg nazistów nie mknie po torach na terenie Niemiec. Sprawdźcie, gdzie tak naprawdę kręcono film „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”. Możecie być zaskoczeni.