Przegląd prasy 12.04.2023 Krynica-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krynicy-Zdroju

Prasówka Krynica-Zdrój 12.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To nie jest nawiedzony dwór, lecz kolejny zabytek w Krynicy Zdroju czekający na remont. Łazienki Borowinowe straszą wyglądem Krynica-Zdrój to perła wśród uzdrowisk, niegdyś najsłynniejsze uzdrowisko, które odwiedzały elity. Czasy się zmieniły, a kurort nadal radzi sobie dobrze i nie narzeka na brak turystów. Niektóre obiekty, dobrze znane i charakterystyczne, szczególnie przy deptaku cierpią z powodu upływającego czasu, inne mają się wspaniale, bo zyskują drugie życie. Nie wszystkie perełki mają tyle szczęścia. Łazienki Borowinowe zaczynają dopominać się remontu, a potencjał mają wielki.

📢 Wyposzczeni klubowicze wrócili do Energy2000 w Przytkowicach. Dyskoteka znów działa! Zobaczcie zdjęcia Klub Energy2000 w Przytkowicach zawiesił swoją działalność na czas Wielkiego Postu. W niedzielę bramy jednej z najpopularniejszych dyskotek w Polsce ponownie zostały otwarte. Wiosenny sezon w przytkowickim Energy 2000 zainaugurowany został występem zespołu Power Play. Zobaczcie, jak bawili się klubowicze.

📢 Czy warto kupić Steam Decka? 7 najlepszych gier, w które chętnie grają posiadacze przenośnej konsoli od Valve Steam Deck to sprzęt, który poważnie namieszał w zeszłym roku w gamingowym świecie. Choć przenośne komputery do gier mieszczące się w dłoni nie są niczym nowym już od dawna, to tego typu urządzenie od Valve spotkało się z niesamowicie dobrym odbiorem dzięki kilku dobrym decyzjom. Wiele osób zastanawia się, czy warto kupić Steam Deck, a co innego może przekonać do zakupu, jak nie gry, które można na nim uruchomić. Zobacz najlepsze gry, które można uruchomić na Steam Decku.

Prasówka 12.04 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niezwykłe noclegi w Polsce - idealne na majówkę. Wioska z gliny, pokój w „szufladzie" czy apartament w zabytkowym wiatraku Pogoda w naszym kraju jest coraz przyjemniejsza, co sprzyja beztroskim spacerom i zachęca do planowania podróży. Najbliższa okazja do wyjazdu za miasto już niedługo, bowiem na długi weekend możemy liczyć już w maju. Zobaczcie niezwykłe noclegi w Polsce, które idealnie nadadzą się na majówkę – wioska z gliny, pokój w „szufladzie" i apartament w zabytkowym wiatraku to tylko kilka ciekawych propozycji, które warto wziąć pod uwagę.

📢 Dworzec kolejowy w Krynicy-Zdroju to miejsce wstydu. Turyści są zachwyceni miastem, ale budynek ich przeraża. Kiedy to się zmieni? Dworzec kolejowy w najbardziej popularnym uzdrowisku w Małopolsce nie jest z pewnością jego wizytówką. Od lat władze chcą to zmienić i starają się wykupić obiekt wraz z przylegającym do niego terenem. To jednak także w tym roku się nie uda. Procedury PKP są bezlitosne, najpewniej zmiany w wyglądzie dworca będą możliwe w przyszłym roku. 📢 Tych błędów unikaj w uprawie pomidorów. Maliniak i inne stare odmiany są uprawiane od dziesięcioleci i wciąż popularne Odmiany pomidorów dostępne w Polsce pozwalają wybierać pod względem smaku, koloru, wielkości i okresu dojrzewania. W sprzedaży dostępne są zarówno nowe, jak i te stare odmiany, uprawiane od lat w przydomowych ogródkach. Jeśli chcesz posiać albo posadzić gotowe rozsady na swojej działce, przeczytaj, jakich błędów unikać.

