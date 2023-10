Przegląd prasy 12.10.2023 Krynica-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krynicy-Zdroju

Donald Tusk groził naszemu prezydentowi panu Andrzejowi Dudzie, że powiesi go na sznurze – powiedział w środę w Kaliszu premier Mateusz Morawiecki.

– To coś całkowicie niemożliwego do zrozumienia. Każdy człowiek, który ma zdrowy rozsądek, wie, że takich rzeczy robić nie wolno, a on dla zwycięstwa, dla awantury, która w jego mniemaniu ma mu dać zwycięstwo, jest gotów to robić – powiedział podczas konwencji wojewódzkiej Prawa i Sprawiedliwości prezes tej partii Jarosław Kaczyński. Słowa te odnosiły się do ostatniej aktywności lidera PO Donalda Tuska.