Przegląd prasy 14.07.2023 Krynica-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krynicy-Zdroju

Cukinia to w naszym kraju bardzo popularne i lubiane warzywo. Mniej znane i rzadziej jadane są kwiaty cukinii. Warto docenić ich właściwości, ponieważ na ich spożywaniu skorzystają serce, oczy i jelita, a także nasza figura. Cukinia właśnie kwitnie, wykorzystaj więc jej kwiaty do przygotowania pysznych i odżywczych potraw. Wypróbuj przepisy na kwiaty cukinii w cieście oraz nadziewane. Sprawdź, jakie korzyści daje jedzenie tych kwiatów.

Prasówka 14.07 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tanie loty to coś, co turyści lubią najbardziej. Popularny budżetowy przewoźnik Ryanair organizuje dziś błyskawiczną wyprzedaż biletów z terminami wylotów na koniec lata i wczesną jesień. Do Rygi można polecieć już za 60 zł, do Paryża i Wenecji za niecałe 100 zł. Wyprzedaż trwa tylko dziś, w czwartek 13 lipca 2023. Gdzie dokładnie można polecieć i za ile? Sprawdźcie, póki wyprzedaż trwa.