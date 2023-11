Przegląd prasy 15.11.2023 Krynica-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krynicy-Zdroju

Grudzień w Polsce to nie tylko czas świątecznych przygotowań i gorączki zakupów. To również doskonała okazja, by uciec od codziennego zgiełku i odkryć urok zimowych podróży po kraju. Zastanawiasz się, gdzie warto wybrać się w grudniu? Oto kilka ciekawych propozycji na zimowe wycieczki.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

Według najnowszego rankingu najlepszych w Europie miejsc do wychowywania dzieci. Na podium znalazły się: Funchal (Portugalia), Triest (Włochy) oraz Lizbona (Portugalia). Top 20 miast zamyka jedno polskie miasto – Kraków. Platforma do nauki języków obcych Preply przeanalizowała 131 europejskich miejscowości w poszukiwaniu najlepszych miejsc do założenia rodziny. Wskaźnikami były m.in. edukacja, dostęp do służby zdrowia, wskaźnik przestępczości, oferta zajęć pozaszkolnych, a także długość urlopu rodzicielskiego. Pod lupę Preply trafiło sześć polskich miast – Gdańsk, Poznań, Warszawa, Łódź, Wrocław, Katowice i Kraków.

Niech cię nie zmyli szaruga za oknem. Jesienią i zimą pojawi się gorące uczucie i serce zabije mocniej. Właśnie teraz gwiazdy sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji. Zobacz, które znaki zodiaku mają szanse na miłość jeszcze w tym roku!