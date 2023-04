Przegląd prasy 18.04.2023 Krynica-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krynicy-Zdroju

Rozpoczęła się długo oczekiwana budowa Rodzinnego Parku Rekreacji w Muszynie. Inwestycja pochłonie ponad 9, 4 mln zł, zaś mieszkańcy uzdrowiska oraz odwiedzający je licznie turyści będą mieli do dyspozycji szereg atrakcji. - To będzie miejsce przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, także dla najmłodszych i seniorów - zapowiada burmistrz Jan Golba.

Chodzenie to najprostsza aktywność, jaką wykonujemy codziennie. Jednak możemy robić to źle. Błędy podczas chodzenia mogą doprowadzić do kontuzji, wad postawy i urazów. Nie wystarczy więc robić określonej liczby kroków dziennie, ale warto także wiedzieć jak je wykonywać. Sprawdź, co daje chodzenie, jakich błędów podczas chodzenia unikać i w jaki sposób je naprawić.