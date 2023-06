Przegląd prasy 19.06.2023 Krynica-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krynicy-Zdroju

Wyjątkowe wydarzenie i frajda dla wszystkich miłośników sportu. W piątek 23 czerwca o godzinie 17 w krakowskim kinie Kijów odbędzie się premiera filmu dokumentalnego o historii redakcji "Tempa". Spotkanie, podczas którego będzie można porozmawiać z dawnymi dziennikarzami i felietonistami kultowej gazety sportowej oraz obejrzeć w akcji na scenie Marcina Dańca, jest otwarte dla wszystkich chętnych. Choć dziennika nie ma na rynku wydawniczym od 18 lat, wciąż żyje w pamięci nie tylko jego dawnych pracowników, ale także licznych Czytelników. Jeśli jesteś kibicem sportowym i cenisz sobie dobre dziennikarstwo, to spotkanie jest właśnie dla Ciebie.

Reprezentacja Polski na III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023, które rozpoczną się 21 czerwca, liczy 370 zawodniczek i zawodników. To największa reprezentacja naszego kraju w historii startów Biało-Czerwonych w zawodach multidyscyplinarnych. Do największych gwiazd imprezy będą należeli skoczkowie narciarscy Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła, lekkoatletki na czele z Ewą Swobodą, Anną Kiełbasińską, Natalią Kaczmarek i Adrianną Sułek, reprezentanci w szermierce i wspinaczce sportowej oraz liczne grono kajakarek i kajakarzy. Poznajcie nazwiska wszystkich polskich zawodników.

Wojciech z Nowego Sącza zmarł niespodziewanie w Danii z powodu zatoru. 42-latek zarabiał tam by wykończyć dom dla swoich dzieci i żony. Niespodziewana informacja o jego śmierci pozostawiła jego rodzinę z niewyobrażalnym smutkiem i pustką. Przyjaciele śp. Wojciecha proszą o pomoc dla cierpiącej rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Każda pomoc jest na wagę złota.

Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego właściciela m.in. Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju chętnie dzieli się z internautami urywkami ze swojego barwnego życia. Para jest razem od 2018 roku. Jak wyglądała modelka, kiedy brała udział w konkursie miss? Zobacz zdjęcia sprzed kilku lat.

Plac Jana Pawła II, zwany po prostu rynkiem to serce Wadowic. Przy nim są najważniejsze w mieście instytucje i to tu zawsze zaglądają turyści idąc do Domu Rodzinnego Jana Pawła II. Ten plac ma ciekawą historię. Poczytajcie.