Przegląd prasy 23.06.2023 Krynica-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krynicy-Zdroju

Koniec roku szkolnego to początek wakacji. I teraz, i kiedyś uczniowie czekają z utęsknieniem na ostatni dzwonek i rozdanie świadectw. Za czasów PRL w każdej szkole było to wielkie wydarzenie. Zobacz, jak obchodzili koniec roku szkolnego rodzice i dziadkowie.

Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

W Małopolsce już od kilku dni trwa policyjna operacja związana z zapewnieniem bezpieczeństwa sportowcom, kibicom i mieszkańcom podczas Igrzysk Europejskich 2023. Do bezpośrednich działań z tym związanych skierowano tu prawie 1,3 tys. policjantów z czego 1 tys. to policjanci z Małopolski, a 270 to funkcjonariusze z innych województw. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zabezpiecza to sportowe wydarzenie już od pierwszych przylotów uczestników.