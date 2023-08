Przegląd prasy 23.08.2023 Krynica-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krynicy-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.08, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Polskie kurorty, które uwielbiali słynni pisarze. Kto czerpał inspiracje we Władysławowie, a kto w Zakopanem? Odpowiedzi was zaskoczą”?

Prasówka Krynica-Zdrój 23.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Polskie kurorty, które uwielbiali słynni pisarze. Kto czerpał inspiracje we Władysławowie, a kto w Zakopanem? Odpowiedzi was zaskoczą Mimo swojej sławy, najwięksi krajowi literaci – podobnie jak reszta społeczeństwa – raz na jakiś czas potrzebowali wypoczynku i zmiany otoczenia. Jeśli chcecie dowiedzieć się kto czerpał inspiracje we Władysławowie, a kto w Zakopanem, zapraszamy was do zapoznania się z naszą listą polskich kurortów, które uwielbiali (lub wciąż uwielbiają) słynni pisarze. Ich upodobania mogą niektórych zaskoczyć...

📢 Antalya: ranking najlepszych hoteli według turystów. Komfortowe noclegi w popularnym tureckim kurorcie Od jakiegoś czasu Turcja króluje w wakacyjnych rankingach nie tylko wśród Polaków, ale także innych europejskich nacji. W sezonie tamtejsze plaże pękają w szwach – jednymi z najpopularniejszych są zdecydowanie te w Antalyi. Dla tych, którzy planują urlop w Turcji, przygotowaliśmy ranking najlepszych hoteli w Antalyi według turystów. Które obiekty oferują najbardziej komfortowy wypoczynek w tureckim kurorcie?

📢 "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju. Hit TVP będą kręcić w najpiękniejszym uzdrowisku Małopolski. Miliony widzów zobaczą atuty kurortu Program "Sanatorium miłości" to niekwestionowany hit Telewizji Polskiej. Kolejna edycja reality show tym razem będzie nagrywana w Krynicy-Zdroju już od września. Burmistrz Piotr Ryba podpisał już umowę i liczy, że będzie to kolejny impuls do rozwoju uzdrowiska. Jak udało się nam nam dowiedzieć, kuracjusze z programu TVP będą przebywać w Nowych Łazienkach Mineralnych należących do spółki Uzdrowisko Krynica-Żegiestów.

Prasówka 23.08 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wysoka wydolność dzięki aktywności to ochrona przed 9 typami nowotworów. Ale są też złe wieści Antyrakowe działanie aktywności fizycznej objawia się po dekadach. Uzyskana dzięki niej wydolność fizyczna wiąże się z rzadszym rozwojem aż 9 typów nowotworów, co wykazano po upływie 33 lat u szwedzkich mężczyzn. Ryzyko jednego z nich jest niższe nawet o 40 procent, badacze ostrzegają jednak, że zagrożenie innym rośnie.

📢 Miejsce wstydu odzyska dawny blask? Renowacja dworca PKP w uzdrowisku coraz bardziej realna Dworzec kolejowy w Krynicy-Zdroju był kiedyś jego wizytówką. Od lat zaniedbany i opuszczony popada jednak w ruinę. To miejsce mogłoby odzyskać dawny blask, ale do tego konieczne jest nabycie budynku przez gminę. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce może się to udać. - Czekamy na ostateczny protokół. Uchwały zostały już podjęte. Mam nadzieję, że do transakcji dojdzie w styczniu przyszłego roku - przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” burmistrz uzdrowiska Piotr Ryba.

