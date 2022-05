Przegląd prasy 25.05.2022 Krynica-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krynicy-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.05, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Premier Mateusz Morawiecki o uchodźcach z Ukrainy. "Płacą podatki, ZUS i zostawiają w polskiej gospodarce swoje pieniądze" ”?

Prasówka Krynica-Zdrój 25.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Premier Mateusz Morawiecki o uchodźcach z Ukrainy. "Płacą podatki, ZUS i zostawiają w polskiej gospodarce swoje pieniądze" Uchodźcy z Ukrainy nie są powodem wysokiej inflacji w Polsce. Jak podkreślił premier Polski Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla portalu Interia, "Unia już niedługo przeznaczy istotne środki dla państw, które biorą na siebie ten ciężar". Premier zaznaczył również, że uchodźcy z Ukrainy płacą podatki oraz zostawiają w budżecie Polski swoje pieniądze.

📢 Wakacje. Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na turystykę w Polsce? Znamy najpopularniejsze wakacyjne kierunki wybierane przez Polaków Kraje śródziemnomorskie na czele z Turcją, Grecją i Egiptem są na czele listy najpopularniejszych wśród Polaków celów na wyjazd wakacyjny w tym roku. Z kolei według raportu Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, do którego dotarł portal polskatimes.pl, rok 2020, kiedy rozpoczęła się pandemia COVID-19, miał ogromny wpływ na rynek turystyczny i to, w jaki sposób Polacy podróżują.

📢 Na „dawcę krwi” oczekują ukryte w liściach lub źdźbłach trawy. Małe ukąszenie, duży problem. Uważaj na kleszcze! Maj i czerwiec to okres, gdy wybudzone z zimowego snu kleszcze stają się wyjątkowo aktywne. A spotkanie z nimi może skończyć się groźną chorobą.

Prasówka 25.05 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Światowe Forum Ekonomiczne. Andrzej Duda w Davos: Mówiąc o inicjatywie Trójmorza myślimy o współpracy energetycznej Jestem wzruszony, to jest jak sen, że jesteśmy tutaj. W zeszłym tygodniu gościłem prezydenta Słowenii. Powiedział mi: Spójrz na inicjatywę Trójmorza i na to jak ważna ona teraz jest. Sytuacja na Ukrainie umocniła tą inicjatywę - powiedział Andrzej Duda w Davos podczas Światowego Forum Ekonomicznego. Odbył się tam panel Prezydentów Polski, Łotwy i Estonii.

📢 "Kurosanty", suchary i ciężki orzech do zgryzienia. Najzabawniejsze błędy językowe związane z jedzeniem Język polski nie należy do łatwych. Poza tym każdemu mogą się przydarzyć drobne wpadki. Ile razy w piekarni widzieliśmy „kurosanty” albo na przykład „ponczki”? Ile razy ktoś miał gdzieś „ciężki orzech do zgryzienia"? Żeby poprawić wam humor, w tym artykule zebraliśmy zabawne pomyłki językowe i żarty związane z jedzeniem i gotowaniem. 📢 Opłata targowa w Starym Sączu idzie w górę. To pierwsza zmiana stawek od 15 lat Starosądeccy radni podczas ostatniego posiedzenia samorządu gminy pochylili się nad tematem miejskiego targowiska. Jednogłośnie zdecydowano, że po raz pierwszy od 15 lat wprowadzone zostaną zmiany w opłatach targowych. Rolnicy będą musieli zapłacić więcej. 📢 Wojna na Ukrainie. Gra na telefon wykorzystana do zdradzania pozycji Ukraińców. Ofiarami pułapki były ukraińskie dzieci Jak podaje portal suspilne.media, rosyjskie służby specjalne korzystały z gry na telefon, dzięki której zdobywali cenne zdjęcia zdradzające położenie wojsk ukraińskich i strategicznych obiektów. W tym celu wykorzystywane byłe przede wszystkim dzieci, ponieważ to one najczęściej korzystały z gry mobilnej. Informacje o tym fakcie przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

📢 Antydepresanty nie sprawią, że będziemy szczęśliwi. Leki na depresję zmniejszają objawy, ale nie poprawiają jakości i satysfakcji z życia Na depresję obecnie choruje już 350 milionów ludzi na całym świecie, z czego aż 4 miliony osób w Polsce. Leki antydepresyjne pomagają redukować objawy choroby, takie jak: apatia, zmęczenie, uczucie niepokoju czy myśli samobójcze. Z badań naukowców wynika jednak, że leki te nie są w stanie na dłuższą metę poprawić jakości życia i dobrostanu psychicznego chorych.

📢 Prezent na Dzień Dziecka – najlepsze nowe gry dla dzieci (Top 5) Zbliżający się Dzień Dziecka to nie jedyna okazja, aby sprawić prezent dzieciom. Jednak tego dnia szczególnie wielu rodziców (i nie tylko) ma problem z wyborem odpowiedniego podarunku. Podpowiadamy jak temu zaradzić, dzięki liście najlepszych gier dla dzieci, wybranej spośród nowych tytułów na rynku. Zapraszamy.

📢 Rozpoczął się sezon na truskawki. To się dzieje z organizmem, kiedy regularnie jesz te owoce. Sprawdź, dlaczego warto spożywać truskawki Truskawki to owoce sezonowe, które swoim smakiem i aromatem kuszą niejedną osobę. Te czerwone owoce są znakomitym źródłem witamin i związków mineralnych, a w szczególności witaminy C, która jako silny antyoksydant chroni komórki przed wolnymi rodnikami tlenowymi, a także spowalnia proces starzenia się skóry. Owoce te można spożywać na surowo, dodać do koktajlu lub zrobić z nich pyszne ciasto truskawkowe. Podpowiadamy, jakie właściwości mają truskawki oraz dlaczego warto jeść je regularnie. 📢 Dolnośląskie na weekend: 17 nietypowych atrakcji, tajemnic i pomysłów na przygody w lasach koło Wrocławia. Kim jest Strażnik Wieczności? Wrocław to piękne miasto, ale kiedy świeci słońce i nadchodzi lato, warto wyrwać się w weekend gdzieś z dala od asfaltu i betonu – najlepiej do lasu. Dolny Śląsk jest pełen niezwykłych lasów, puszcz i borów, w których można się zrelaksować, nacieszyć pogodą i odetchnąć świeżym powietrzem. Niektóre lasy skrywają niezwykłe atrakcje dla turystów, tajemnice i legendy warte poznania, cuda natury i niezwykłe pomniki przyrody. Przygotowaliśmy dla Was przewodnik po leśnych atrakcjach województwa dolnośląskiego na niezapomniane wycieczki blisko Wrocławia.

📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Oto HOROSKOP finansowy na czerwiec! Czy w dobie galopującej inflacji nie zabraknie Ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie wróżki Vicorii. 📢 Dzień dziecka - prezenty dla młodego gracza Pierwszy czerwca już tuż tuż. święto wszystkich dzieci – tych mniejszych i tych większych. A jak święto, to okazja do dawania prezentów. Cóż może bardziej ucieszyć milusińskich niż najnowsze gra lub nawet cały sprzęt dla gracza. Co wybrać? Jakie konsole są obecnie dostępne na rynku. Jakie prezenty dla młodego gracza na dzień dziecka? Zapraszamy. 📢 Pierogi z kiszonym czosnkiem niedźwiedzim, karkówką i pod egidą Syrenki. Najciekawsze pierogarnie w Polsce Trudno wyobrazić sobie kuchnię polską bez pierogów. Są one znakiem rozpoznawczym naszej kulinarnej tradycji. Jedni przygotowują je ściśle według wielowiekowych tradycji, inni chcą puścić wodze fantazji i pokazać pierogi w innowacyjnej odsłonie. Trudno nie zauważyć, że pierogarnie są w Polsce bardzo popularne. Zobacz nasz subiektywny przegląd najciekawszych lokali serwujących pierogi w Polsce. Braliśmy pod uwagę zarówno niebanalne smaki, jak i wnętrza.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2022 J. POLSKI - arkusz i odpowiedzi. „Zemsta” Aleksandra Fredry na egzaminie 8-klasisty z j. polskiego 24.05 We wtorek ruszyły egzaminy ósmoklasisty. Na początek uczniowie zmierzyli się z testem z j. polskiego. Na egzaminie ósmoklasisty 2022 pytania testu dotyczyły „Zemsty” Aleksandra Fredry. Odnosiły się m.in. do przytoczonego fragmentu o wypędzaniu murarzy. Po południu zamieścimy arkusz CKE oraz przykładowe odpowiedzi.

📢 Te wirusy zwiększają ryzyko stanu przedcukrzycowego. Odkryto związek między infekcją i zagrożeniem cukrzycą. Jakie choroby są powiązane? Infekcje wirusowe mogą zostawiać po sobie trwałe zmiany, a według nowych badań dotyczą one również metabolizmu, prowadząc do insulinooporności i wysokiej glukozy na czczo. Odkryto, że powikłania prowadzące do cukrzycy, a nazwane stanem przedcukrzycowym, bywają odległym skutkiem zakażenia powszechnie występującymi herpeswirusami. Sprawdź, jakie choroby są największym zagrożeniem.

📢 Bagaż podręczny do samolotu – wymiary oraz co może zawierać. Spakuj się w podróż samolotem Z naszego poradnika dowiecie się, co to jest bagaż podręczny do samolotu, jakie są jego wymiary, jak kwestie bagażu podręcznego rozwiązują najważniejsze linie lotnicze w Polsce, a także o tym, co można zabrać do samolotu – na jego pokład. Zapraszamy.

