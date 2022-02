Przegląd prasy 28.02.2022 Krynica-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krynicy-Zdroju

Prasówka Krynica-Zdrój 28.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Na terenie gminy i miasta Stary Sącz od piątku oraz całą sobotę trwała zbiórka produktów pierwszej potrzeby, która przerosła najśmielsze oczekiwania. W niedzielę zorganizowano pierwszy transport produktów, który trafił do Muszyny. To odzew na prośbę burmistrza Jana Golby, który poprosił o środki sanitarne dla 400 osób z Ukrainy, które jeszcze wieczorem mają dojechać pociągiem do uzdrowiska.