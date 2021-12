Przegląd prasy 28.12.2021 Krynica-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krynicy-Zdroju

Prasówka Krynica-Zdrój 28.12: top 3 artykuły z wczoraj

Złodzieje włamali się do domku letniskowego w Barcicach 30 listopada. Zniknęła kolejka starych żelazek na duszę, poroża, młynki, zegary, samowary, skóry z dzika, barometr, pozłacany zestaw do kominka i wiele innych rzeczy. Było to ważne pamiątki po zmarłym mężu. Mieszkanka Nowego Sącza bardzo chciałaby odzyskać chociaż ich część. Sprawa została zgłoszona na policję, ale nie udało się jeszcze trafić na żaden trop.