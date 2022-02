Przegląd prasy 3.02.2022 Krynica-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krynicy-Zdroju

W nowym budynku Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu trwają ostatnie szlify. Realizowana od trzech lat budowa właśnie się zakończyła, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wczesną wiosną będzie można odwiedzić to miejsce. Obiekt ma kilka pięter, w tym dwa ukryte pod ziemią. Będą tam odbywać się wydarzenia, które już planuje dyrekcja CKiS.

Starosądecki samorząd przygotował projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Żwirki i Wigury. Chodzi o ograniczenie ruchu na tej ulicy, przy której ze względu na powstanie nowej atrakcji turystycznej samochody pozostawiają turyści. Niestety często blokują w ten sposób wjazdy do posesji mieszkańcom. Do 7 lutego można zgłaszać swoje uwagi do zaprezentowanego planu zmian w organizacji ruchu.