Przegląd prasy 4.12.2021 Krynica-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krynicy-Zdroju

Eurostat przedstawił zaskakujące dane, z których wynika, że z rodzicami mieszka dziś niemal połowa Polaków między 25. a 34. rokiem życia. To skutek m.in. pandemii, która utrudniła opuszczenie rodzinnego domu. Co kieruje młodymi, którzy postanawiają opóźnić wyprowadzkę? Przyczyn jest wiele, a jedną z ważniejszych są wysokie ceny nieruchomości.

Jak kobiety prowadzące własną firmę radzą sobie w pandemii? Co je motywuje do działania, a co okazało się dla nich wyzwaniem? Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, organizatorka konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku, przyjrzała się bliżej biznesom Polek w pandemii.