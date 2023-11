Przegląd prasy Krynica-Zdrój 11.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krynicy-Zdroju

Prasówka Krynica-Zdrój 11.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Trzy popularne platformy turystyczne opublikowały wyniki najnowszych badań, które zdradzają podróżnicze trendy i ulubione kierunki zimowych wyjazdów Polaków. Do których krajów najchętniej wybierzemy się w tym roku na Boże Narodzenie i sylwestra? Ile kosztują wycieczki all inclusive do tych miejsc? Czy ceny spadły, czy raczej wzrosły w porównaniu do 2022 r.? Przekonajcie się – wyniki raportów mogą was zaskoczyć.