Przegląd prasy Krynica-Zdrój 15.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krynicy-Zdroju

Grzybobranie 2023 trwa, po chwilowej suszy czwartkowe opady deszczu z pewnością przyczynią się do obfitych zbiorów. Anna Majerska z Zabrzeży w gminie Łącko dała się poznać naszym czytelnikom w ubiegłym sezonie, kiedy to pokazała swoje niesamowite zbiory. Przez niektórych jest nazywa królową grzybobrania, bo nigdy nie wraca z pustymi rękami. Przynosi pełne kosze borowików czy podgrzybków. Grzyby przyciąga jak magnes.

Hortensja pnąca ma oryginalne, białe kwiaty. Pojawiają się one stosunkowo wcześnie, bo już w czerwcu i lipcu. Ta hortensja jest mniej znana niż inne gatunki, ale warto zwrócić na nią uwagę. Jest stosunkowo łatwa w uprawie, odporna na mróz i kwitnie niezawodnie, jeśli tylko spełnimy jej podstawowe wymagania. Zgodnie z nazwą, roślinę tę zalicza się do pnączy i można ją wykorzystać do obsadzania ogrodzeń. Hortensja może też piąć się po ścianach domów i pięknie komponuje się ze starymi drzewami, po których pniach się wspina. Radzimy, jak uprawiać hortensję pnącą, kiedy ją przycinać i o co zadbać, żeby dobrze rosła oraz kwitła.