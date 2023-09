Przegląd prasy Krynica-Zdrój 16.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krynicy-Zdroju

W Będzieszynie (powiat brzeski) na drodze krajowej nr 75 doszło w piątek 15.09 do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Podróżowało nimi jedenaście osób, w tym dzieci. Poszkodowanych zostało jedenaście osób, w tym dwie ciężko. Na miejsce skierowano ogromne siły i środki: sześć karetek pogotowia i dwa śmigłowce LPR. Droga była zablokowana przez ok. 4 godziny.

Wniósł na Rysy w Tatrach kamień ważący 50 kilogramów, a swój challenge, udokumentował filmem. Teraz zajmuje się nim straż Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niewykluczone, że turysta zostanie ukarany mandatem, za to co zrobił.

W Tatrach powoli rozpoczyna się jesień. To dla wielu miłośników wędrówek po górskich szlakach najpiękniejsza pora roku. To właśnie teraz tatrzańskie szczyty i lasy przybierają złoto-brązowe barwy. Szlaki wyludniają się, a i pogoda jest zdecydowanie bardziej stabilna. To właśnie teraz wiele osób decyduje się na wypad w góry. Zobaczcie, które miejsce w Tatrach warto odwiedzić o tej porze roku.

Na polanie przed schroniskiem na Hali Łabowskiej po raz 25. odprawiona została msza święta, upamiętniająca ks. Władysława Gurgacza, kapelana żołnierzy oddziału „Żandarmeria” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. Uroczystości patriotyczne miały miejsce także na cmentarzu w Nawojowej oraz przed Urzędem Gminy Łabowa.