Przegląd prasy Krynica-Zdrój 17.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krynicy-Zdroju

Dragon Ball to kreskówka, którą zna niemal każdy. Choć jej największa popularność przypadała na przełom XX i XXI wieku, wciąż jest to marka bliska sercom wielu osób. Ku uciesze fanów, zapowiedziane zostało nowe anime z kultowymi bohaterami, takim jak Son Goku czy Vegeta. Zobacz, kiedy pojawią się nowe przygody ze świata Dragon Ball.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na DK 75 w miejscowości Nowa Wieś w powiecie nowosądeckim. Samochód osobowy marki Suzuki zderzył się tam z ciężarówką marki Man. Niestety w wyniku zdarzenia na miejscu zginęła jedna osoba. Wiadomo, że samochodami podróżowali wyłącznie kierowcy. Utrudnienia potrwają ok. 3 godzin.

Po remisie w Warszawie z Mołdawią 1:1 piłkarska reprezentacja Polski nadal ma szansę na bezpośredni awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Aby go uzyskać, Biało-Czerwoni muszą pokonać w listopadzie Czechy, ale i liczyć na określone wyniki meczów rywali. Zobacz, jakie scenariusze wyjścia z grupy i zagrania przez Polaków na Euro 2024 są możliwe.

Modne swetry damskie nie tylko zapewnią stylowy look, ale przede wszystkim ogrzeją w chłodne dni. Za oknami coraz zimniej, a my coraz częściej sięgamy po ciepłe ubrania. Swetry zaczynają pojawiać się też w stylizacjach celebrytek. Katarzyna Dowbor postawiła niedawno na energetyczny róż, z kolei Małgorzata Rozenek preferuje bardziej stonowane kolory. Zobacz, co noszą gwiazdy, a także sprawdź przegląd tanich i modnych swetrów damskich na jesień z popularnych sklepów.

Polscy piłkarze znów nie wygrali z Mołdawią, tym razem remisując w niedzielę na PGE Narodowym 1:1. Co za wstyd! Nic dziwnego, że internauci mają używanie, a w sieci pojawiła się rekordowa liczba memów. Wiele z nich dotyczy Michała Probierza, bo co tu dużo mówić - od nowego selekcjonera oczekiwano totalnej odmiany drużyny, tymczasem Biało-Czerwoni zaczęli mecz ospale i choć po przerwie zerwali się do boju, to zdołali strzelić tylko jednego gola. - Masakra z tą Mołdawią - mówi zrozpaczony kapitan kadry Piotr Zieliński.