Przegląd prasy Krynica-Zdrój 18.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krynicy-Zdroju

Pyszne i esencjonalne curry z ciecierzycy to danie, które można zrobić z sezonowych produktów. Zachęcamy do wybrania składników zalegających w spiżarni i lodówce. Domowe curry z ciecierzycą i warzywami to lekki posiłek idealny do odgrzania w pracy lub na szybki lunch. Podpowiadamy prosty przepis na kremowe curry z ciecierzycy i bakłażana.