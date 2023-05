Przegląd prasy Krynica-Zdrój 23.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krynicy-Zdroju

Risotto ze szparagami to danie, które wymaga wiele cierpliwości od przygotowujących go osób. Należy krótko obsmażyć szparagi, ale długo i zdecydowanie mieszać ryż podczas podlewania bulionem warzywnym. Delikatny smak szparagów podkreśla dodatek świeżego masła. Zobacz przepis na kremowe risotto ze szparagami.

We wtorek (23 maja) ponad 502 tysiące uczniów szkół podstawowych z całej Polski przystąpi do swojego pierwszego ważnego egzaminu w życiu - egzaminu ósmoklasisty. W Małopolsce zdawać go będzie blisko 43 tys. uczniów, z czego blisko 9 tys. w Krakowie. Młodzi ludzie na początek zmierzą się z językiem polskim, a w kolejnych dniach z matematyką (24 maja) i językiem obcym (25 maja). Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.

Kolejny weekend w Muszynie i kolejny "najazd" turystów na to urokliwą sądecką miejscowość. Od kilku lat uzdrowisko przeżywa boom turystyczny, zaś władze gminy zapowiadają dalsze rozwijanie infrastruktury turystycznej - Ciesząc się z naszych atrakcji pamiętajcie jednak, że to dopiero początek tego co u nas będzie wkrótce - deklaruje na swoim profilu facebookowym burmistrz Jan Golba. A na razie zanim zdecydujecie się na wycieczkę do Muszyny, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa I. Wachny i M. Zwierza. Udowadniają, że kierunek - Muszyna to naprawdę dobry pomysł na (nie tylko) wiosenną wycieczkę.

Słowacy przywracają kontrole na granicach. Te wrócą od 24 maja do 8 czerwca. Związane jest to z organizowaną na Słowacji międzynarodowa konferencję Globsec i spotkaniem prezydentów grupy B9 - Polski, Rumunii, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier, Bułgarii oraz Czech. Kontrole pojawią się na wszystkich granicach Słowacji w strefie Schengen – nie tylko z Polską.