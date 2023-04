Przegląd prasy Krynica-Zdrój 25.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krynicy-Zdroju

Szukasz pomysłu na szybki obiad z ryżem? Nie masz czasu na długie gotowanie? Proponuję przepis na pyszny ryż z kurczakiem i warzywami. To aromatyczne i pożywne danie, które można zrobić na jednej patelni i to jedynie w 30 minut. Proponuję doprawić potrawę m.in. przyprawą curry, kminem rzymskim i ostrą papryką. Zobacz, jakie to pyszne i proste i wypróbuj przepis na ryż z kurczakiem i warzywami.