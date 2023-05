Przegląd prasy Krynica-Zdrój 25.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krynicy-Zdroju

Rozpoczął się remont ul. Źródlanej w Krynicy-Zdroju, która prowadzi do ogrodów żywiołów na zboczach Góry Parkowej. Powstało tam 100 miejsc parkingowych, ale dojazd do atrakcji był w opłakanym stanie. Chcą go naprawić przed igrzyskami europejskimi, które za miesiąc będą się tam odbywać. Po zakończeniu imprezy sportowej stoki Góry Parkowej zamienią się plac budowy, bo powstanie tam m.in. kawiarnia, mini park wodny i inne atrakcje, które zaplanował samorząd.

W środę 24 maja, na cztery tygodnie przed rozpoczęciem III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, ruszyła sprzedaż biletów na ceremonie otwarcia i zamknięcia imprezy. Poznaliśmy też gwiazdy, które uświetnią wieczór występami na scenie. Będą to m. in. polscy artyści młodego pokolenia - Tribbs i Roksana Węgiel oraz Viki Gabor. Oba wydarzenia odbędą się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie.

Prasówka 25.05 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Żegiestów to najmniejsze uzdrowisko w Polsce, położone w powiecie nowosądeckim, w gminie Muszyna. Mała wieś ma wiele walorów turystycznych a widoki z punktów należących do pasma Jaworzyny Krynickiej są niesamowite. Żegiestów też ma swoją Palenicę, to przysiółek zwany potocznie Górami Milickimi. To miejsce z dala od cywilizacji, z rozległymi łąkami, idąc tą trasą można cały czas podziwiać widok na Tatry słowackie. Widoki są niesamowite.