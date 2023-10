Przegląd prasy Krynica-Zdrój 3.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krynicy-Zdroju

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Krynicy-Zdroju.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.10, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oktoberfest w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Gorąca noc w popularnej dyskotece. Mamy zdjęcia z imprezy!”?

Prasówka Krynica-Zdrój 3.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oktoberfest w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Gorąca noc w popularnej dyskotece. Mamy zdjęcia z imprezy! To był szalona szalona sobota w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Goście dyskoteki bawili się podczas imprezy Oktoberfes, czyli niemieckiego święta piwa. Goście tej nocy przenieśli się do prawdziwego królestwa piwa i wszelkiego rodzaju smakołyków z grilla. Z kolei na scenie dance wystąpił zespół Topky. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Teraz pojedziesz do sanatorium od 10 zł za dobę. W październiku zmieniają się stawki. Można zaoszczędzić ponad 300 zł na turnusie Od 1 października rozpoczął się nowy sezon rozliczeniowy w sanatoriach. Kuracjusze zapłacą za pobyt nawet o 11 zł mniej dziennie niż w okresie od początku maja do końca września. Wybierając się do uzdrowiska jesienią i zimą można zaoszczędzić do 300 zł. Zobacz, jaki pokój jest obecnie najtańszy.

📢 Gmina Krynica-Zdrój przejęła tereny po okopach Konfederacji Barskiej w Muszynce. Chcą stworzyć tam muzeum i odtworzyć obóz sprzed 250 lat Okopy Konfederatów Barskich w Muszynce w gm. Krynica być może wkrótce staną się atrakcją turystyczną. Burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba chce aby powstało tam muzeum oraz obóz konfederatów. Byłaby to jedyny w Polsce tego typu obiekt, który upamiętniałby to ważne w historii kraju wydarzenie. Kolejny etap został zrealizowany.

Prasówka 3.10 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 9 milionów pasażerów w Kraków-Airport do końca roku? Wyniki krakowskiego lotniska szybują jak nigdy. Są realne szanse na pobicie rekordu! 884 381 – tylu pasażerów we wrześniu przewinęło się przez Kraków Airport. To kolejny bardzo udany miesiąc. W ciągu minionych 9 miesięcy z usług portu lotniczego skorzystało już 7 087 505 osób. To zaś oznacza, oczywiście jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, że w grudniu lotnisko powita 9 milionowego pasażera i jeszcze bardziej umocni się na pozycji lidera wśród regionalnych portów lotniczych w Polsce.

📢 Tak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski: nowa łazienka, kuchnia i salon. Luksusowe gniazdko prowadzących „Pytanie na śniadanie” Katarzyna Cichopek wreszcie zamieszkała z dziećmi w rodzinnym domu Macieja Kurzajewskiego. Gwiazdy „Pytania na śniadanie” zaczynają nowy etap wspólnego życia. Kinga z kultowe serialu „M jak miłość” zupełnie przearanżowała lokum przyszłego męża. Zobacz, jak prezentują się luksusowe wnętrza nowego domu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. 📢 Szlak przez Akademicką Perć na Babią Górę wyremontowany i ponownie otwarty Najtrudniejszy szlak turystyczny na Babią Górę otwarty po remoncie. Od wtorku 3 października znów będzie można zdobywać królową Beskidów przez Akademicką Perć.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

Marlena Maląg o programach dla seniorów - iPolitycznie plus