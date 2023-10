Przegląd prasy Krynica-Zdrój 31.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krynicy-Zdroju

Strach to jeden z pierwotnych instynktów, który ma nas chronić przed niebezpieczeństwem. Dlaczego, więc lubimy się bać i z własnej woli fundujemy sobie przerażające rozrywki? Psychologowie mają swoje zdanie na ten temat.

Polska znalazła się wysoko w rankingu najbardziej przyjaznych językowo państw w Europie – wynika z analizy przeprowadzonej przez Preply. Przeciętny turysta odnajdzie się tu lepiej niż w Wielkiej Brytanii czy Słowacji. Największy przegrany tego plebiscytu również mocno zaskakuje. W których krajach Europy najłatwiej porozumiemy się po angielsku, a w których będzie to trudne lub nawet niemożliwe?

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Już na co dzień każdy z nas odczuwa zmiany klimatu i coraz bardziej dotkliwie przekonuje się o rosnących cenach energii elektrycznej czy wysokich kosztach gazu. W Małopolsce nie ustaje w walka o czyste powietrze i korzystne rozwiązania proekologiczne, także dla kieszeni mieszkańców.

Żegiestów-Zdrój jest jednym z najstarszych, o 180-letniej tradycji, uzdrowiskiem w Małopolsce, w gminie Muszyna. To miejsce kiedyś tętniło życiem, było znane i lubiane, teraz powstaje na nowo. Rodzina Cechini zainwestowała ogromne środki w przywrócenie Żegiestowowi świetności. Jak na razie do użytku oddano jedynie pijalnię wody mineralnej "Anna", działa tam sanatorium "Wiktor" wciąż remontowany jest Dom Zdrojowy, ale poza tym większej aktywności nie widać. Wszystko jednak rekompensują tam niesamowite widoki.

Skoczek narciarski Dawid Kubacki siedzący na krawędzi dachu wieżowca i spoglądający na stolicę Polski z nostalgicznym utworem w tle. To scena z teledysku rozpoczynającego kampanię reklamową jednego z polskich banków, stanowiąca zarazem hołd dla Zbigniewa Wodeckiego złożony przez Wojtka Baranowskiego w wykonanej przez niego piosence „Wróć”.

Od środy 1 listopada Słowacy zamkną turystyczne szlaki wysokogórskie w Tatrach. Wędrowcy nie będą mogli tam chodzić do 15 czerwca 2024 roku. Zamknięcie część Tatr podyktowane jest względami ochrony przyrody.

Czarna Młaka w Powroźniku w gminie Muszyna jest unikalnym w Beskidach górskim jeziorkiem, które powstało wskutek osunięcia się zbocza góry. Osuwisko niczym tama zablokowało odpływ i dało początek zbiornikowi. Doszło do tego ok 900 lat temu. Podobne jezioro można zobaczyć kilka kilometrów od Rytra na stokach Radziejowej. To wspaniała atrakcja, która jesienią, w otoczeniu kolorowych drzew wygląda spektakularnie.