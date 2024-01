Przegląd prasy Krynica-Zdrój 6.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krynicy-Zdroju

Jak przygotowane są nartostrady w Tyliczu i Krynicy. Jakie atrakcje czekają tam na narciarzy i snowboardzistów? Dokąd udać się, by odbyć spokojny, z dala od tłumów malowniczy spacer? Gdzie ujrzymy wspaniałe dzieła Nikifora? W jakim miejscu spotkanie wyznaczyli sobie Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, Matka Chrystusa, Mojżesz i Abraham? Odpowiedzi na te wszystkie pytania można usłyszeć i zobaczyć w magazynie „Małopolska Aktywnie Zimą”. Premierowy odcinek, wyemitowany 5 stycznia a przygotowany przez Małopolską Organizację Turystyczną, już za nami. Kolejne elementy zimowej małopolskiej układanki, co piątek

Pogoda w ciągu najbliższych godzin ma się drastycznie zmienić. Synoptycy prognozują od piątkowego wieczora (5 stycznia) gwałtowne ochłodzenie oraz opady marznącego deszczu, a miejscami i śniegu. Spodziewane są spore utrudnienia na drogach, dlatego policja już teraz apeluje o ostrożność do kierowców, a do wszystkich, by zwracali uwagę na osoby, które mogą być zagrożone wychłodzeniem organizmu.