Przegląd prasy Krynica-Zdrój 7.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krynicy-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.10, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Morskie Oko: 11 ciekawostek i legend o największym jeziorze w Tatrach. Skąd ta dziwna nazwa? Co kryje woda? Za co anioł pokarał mnicha?”?

Prasówka Krynica-Zdrój 7.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Morskie Oko: 11 ciekawostek i legend o największym jeziorze w Tatrach. Skąd ta dziwna nazwa? Co kryje woda? Za co anioł pokarał mnicha? Morskie Oko to jedno z najpopularniejszych miejsc w Tatrach. Trudno się dziwić – jest tu wyjątkowo pięknie o każdej porze roku. Ale Morskie Oko jest nie tylko malownicze. Może też niejednym was zaskoczyć! Zebraliśmy 11 najciekawszych faktów i najdziwniejszych opowieści o Morskim Oku. Czy faktycznie ma coś wspólnego z morzem? Co żyje w wodach jeziora? O co spierali się Polacy z Węgrami nad Morskim Okiem? Przekonajcie się.

📢 Krynica-Zdrój. Szykują obiekt m.in. pod historyczny Puchar Świata w snowboardzie. Prace na Jaworzynie idą pełną parą Po tym jak Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) zdecydowała o historycznym przyznaniu organizacji zawodów prestiżowego Pucharu Świata Polsce, a konkretniej Krynicy-Zdrój, trwają zaawansowane prace przygotowujące arenę zmagań – ośrodek Grupy PKL na Jaworzynie Krynickiej – na rywalizację, którą zaplanowano 24 i 25 lutego 2024 roku. To wtedy do Małopolski zjadą najlepsi z najlepszych snowboardzistów świata!

📢 LOT zapowiada nowe połączenia z Europą, Azją i Ameryką. Gdzie polecimy? Na liście 26 miast, w tym turystyczne hity Już niedługo LOT zabierze turystów m.in. do Aten, Waszyngtonu i Bangkoku – tak wynika z zapowiedzi, przedstawionych w czasie konferencji zorganizowanej przez narodowego przewoźnika 5 października 2023. Nowych połączeń, oferowanych przez LOT, ma być łącznie 20, ale lista propozycji liczy aż ok. 50 pozycji. Gdzie konkretnie będziemy mogli polecieć? Przekonajcie się.

Prasówka 7.10 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czy to dobry czas na zakup nowego auta? Ekspert wyjaśnia Październikowa i wrześniowa obniżka stopy referencyjnej NBP zaowocowały spadkiem hipotecznej raty za średniej klasy nowy samochód o 72 zł netto – wynika z symulacji Carsmile. Ponieważ oprocentowanie rynkowe maleje od listopada, auta „potaniały” już w sumie średnio o 135 zł netto miesięcznie.

📢 W Galerii Bronowice w Krakowie rozpocznie działalność nowy punkt paszportowy. Otwarcie 9 października Po raz dziewiąty w tym roku Małopolski Urząd Wojewódzki organizuje „sobotę paszportową”. Ale to nie wszystko. Z inicjatywy wojewody małopolskiego Łukasza Kmity już w poniedziałek ruszy Punkt Paszportowy w Galerii Bronowice. 📢 Wojsko w Krakowie wyprzedaje atrakcyjny sprzęt. Samochody, rowery do ćwiczeń, kosiarki i łódź! Przegląd ofert Nadarza się okazja, by zostać właścicielem mikrobusa lublin, samochodu ciężarowo-osobowego honker 2000, a może jednej z kos lub kosiarek spalinowych czy fotela dentystycznego wraz z wyposażeniem. Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ogłosił sprzedaż poprzetargową na pojazdy, sprzęt i przedmioty, których nie udało się sprzedać na przetargu w połowie września. Na decyzję i złożenie oferty cenowej jest czas do 26 października do godziny 11.

📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. Oto reprezentantki Małopolski. One zawalczą o tytuł najpiękniejszej Znamy już zwyciężczynie półfinału Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek. Do finału Polska Miss Nastolatek zakwalifikowało się 36 kobiet, a Polska Miss 38. Wśród finalistek znalazły się także Małopolanki! To one niebawem zawalczą o tytuł najpiękniejszej! Część z nich może już pochwalić się bogatym portfolio, co można zobaczyć na ich profilach w mediach społecznościowych. Oto nasze reprezentantki. Zobaczcie sami! 📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce 6-8 października 2023 r. Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 6-8 października 2023 roku.

