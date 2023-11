Przegląd prasy Krynica-Zdrój 7.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krynicy-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.11, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prezydent Duda ogłosił, komu zamierza powierzyć misję tworzenia rządu. Będzie to Mateusz Morawiecki”?

Prasówka Krynica-Zdrój 7.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Prezydent Duda ogłosił, komu zamierza powierzyć misję tworzenia rządu. Będzie to Mateusz Morawiecki W poniedziałek o godz. 20 prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie, w którym poinformował, komu zamierza powierzyć misję tworzenia rządu w tzw. pierwszym kroku. - Po spokojnej analizie postanowiłem powierzyć misję formowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu - oznajmił. Jeszcze przed godziną 20 pojawiły się doniesienia medialne, zgodnie z którymi miałby ją otrzymać premier Mateusz Morawiecki, a Marszałkiem Seniorem miałby zostać Marek Sawicki z PSL. Orędzie prezydenta je potwierdziło.

📢 Śmiertelny wypadek na budowie sądu w Wieliczce. Dźwig przewrócił się na kontener pracowniczy z ludźmi w środku, jedna osoba nie żyje Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła.

📢 Dla takich widoków wybudowali wieżę widokową na Malniku w Muszynie. Niesamowity spektakl na niebie uchwycony na zdjęciach Niebawem oddana do użytku zostanie wieża widokowa na górze Malnik w Muszynie. Władze uzdrowiska czekają na ostateczny odbiór nowej atrakcji turystycznej. Na otwarcie obiektu czeka wielu turystów, którzy nie mogą się doczekać wędrówki na szczyt. Tym bardziej, że sam burmistrz podsyca apetyt publikując zdjęcia niesamowitych widoków.

Prasówka 7.11 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Krynica Zdrój przeżywa inwestycyjny boom. Na zboczach Góry Parkowej powstaje raj dla najmłodszych z wodnym placem zabaw. Będą gotowe za rok Na zboczach Góry Parkowej powstaje raj dla najmłodszych z wodnym placem zabawa, ścianką wspinaczkową, kawiarnią i miejscem do rekreacji. Postęp prac jest już widoczny. Kilka dni temu rozstrzygnięto przetarg na kolejny plac zabaw z wysoką na 10 metrów zjeżdżalnią. Cały kompleks wart blisko 7 mln zł. będzie gotowy w przyszłym roku.

📢 Dorota Szelągowska kupiła dom na Costa del Sol. Tak się urządza w Hiszpanii córka Katarzyny Grocholi. Zobacz te wyjątkowe wnętrza – zdjęcia Dorota Szelągowska spontanicznie kupiła dom w malowniczej Hiszpanii. To już kolejna nieruchomość córki Katarzyny Grocholi, ale tym razem projektantka zdecydowała się na słoneczne Costa del Sol. Zobacz, jak wygląda hiszpańska willa prowadzącej „Totalne remonty Szelągowskiej”. 📢 Herbata ekspresowa to nie problem, jeśli torebka nie jest z plastiku. A co po wypiciu? 11 pomysłów na wykorzystanie torebki z herbatą Herbata z torebki jest wygodna w użyciu, ma jednak jeden, ale poważny problem. Podczas zaparzania taka torebka uwalnia do herbaty mikro i nanocząsteczki plastiku, co oznacza, że poza smacznym napojem pijemy też plastik, a tego wolelibyśmy uniknąć. Coraz więcej firm widzi ten problem i wsypuje swoje herbaty do biodegradowalnych, ekologicznych torebek i takie najlepiej wybrać. Co jednak dzieje się z torebką herbaty po jej zaparzeniu? Ląduje w koszu na śmieci, a może zostać wykorzystana ponownie i to nie do zaparzenia kolejnego kubka smacznego napoju.

📢 Czerwona zorza polarna nad Krakowem i Małopolską. Spektakularne zjawisko na niebie. Zdjęcie z samolotu przebiło wszystko Zdjęcia czerwonej zorzy polarnej nad Krakowem i Małopolską zalały w niedzielę wieczorem internet. Nasi Czytelnicy chwalą się fotograficznymi zdobyczami, mamy też obrazy zarejestrowane przez kamery w Obserwatorium Astronomiczym UKEN na Suchorze w Gorcach. Prawdziwą perłę pokazał w mediach społecznościowych Sebastian Kurda, pilot PLL LOT. Jego zdjęcie Krakowa z samolotu po prostu zapiera dech w piersiach. 📢 Kordian, sądecka gwiazda disco polo, pała miłością do muzyki i samochodów. Zobaczcie jakie piękne i nietypowe pojazdy posiada Kordian, to pseudonim sceniczny mieszkającego w Żeleźnikowej Wielkiej pod Nowym Sączem Wacława Cieślika, gwiazdy nurtu disco polo. Muzyka to wielka pasja Kordiana, który miłością pała także do motoryzacji. Jest właścicielem m.in. tira, forda ram, ciągnika ursus a od niedawna także dwóch nestor baronów. Zobaczcie jakie pojazdy posiada sądecka gwiazda disco polo.

Rozpoczął się sezon grzewczy - straż apeluje o montaż czujek czadu