Przegląd prasy Krynica-Zdrój 8.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krynicy-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.07, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Autobus zapalił się w czasie jazdy na ul. Sądeckiej w Krynicy-Zdroju. Pożar ugasili strażacy”?

Prasówka Krynica-Zdrój 8.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Autobus zapalił się w czasie jazdy na ul. Sądeckiej w Krynicy-Zdroju. Pożar ugasili strażacy Cztery zastępy strażackie udały się w piątek, 7 lipca, na ul. Sądecką w Krynicy-Zdroju, gdzie podczas jazdy zapalił się autokakar. Ogień udało się opanować i nie doszło do całkowitego spalenia pojazdu.

📢 Finalistki Miss Polski 2023 w bikini. Sesja zdjęciowa odbyła się na basenach w Muszynie. Która z nich sięgnie po koronę? Finalistki konkursu Miss Polski 2023, którego uroczysta gala odbędzie się już 16 lipca, w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, intensywnie przygotowują się do występu. Podczas zgrupowań biorą udział w wielu sesjach zdjęciowych. Jedna z nich została wykonana na terenie basenów na Zapopradziu w Muszynie. Zobaczcie, jak prezentują się kandydatki do korony Miss Polski w bikini.

📢 Klimatyzacja. Uważaj na kosztowne „nabicie klimy” Prawdziwą plagą na rynku wtórnym są ogłoszenia o sprzedaży samochodów używanych z dopiskiem „auto w idealnym stanie, klima do nabicia”. Niedoświadczeni kupujący nie przypuszczają nawet ile może kosztować takie „nabicie klimy”. Specjaliści z PZL Sędziszów zwracają uwagę na tę niepokojącą kwestię.

Prasówka 8.07 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak balkonowi Janusze "ozdabiają" osiedla. Nie uwierzysz, do czego są zdolni. Zobacz najśmieszniejsze memy! Zaczęły się wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi czasem ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Znamy średnie wyniki matur 2023 z poszczególnych przedmiotów. Jak młodzież zdała egzamin dojrzałości? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Maturzyści w piątek 7 lipca o godzinie 8.30 poznali swoje wyniki z tegorocznych egzaminów dojrzałości, które odbywały się w maju. O godzinie 11 dyrektor CKE Marcin Smolik przedstawił też średnie wyniki matur 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł młodzieży najlepiej, a który najgorzej. Jak z maturą poradzili sobie maturzyści w poszczególnych regionach Polski? Okazuje się, że w tym roku egzamin dojrzałości zdało łącznie 84,4 proc. absolwentów. Ile osób zdawało maturę w maju 2023? Jak im poszło z poszczególnych przedmiotów? Mamy dane od CKE. 📢 Blanka, Danzel, Mikołaj Rey i flisacy w wakacyjnym pociągu „Daj się ugościć!” do Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza W sobotę, 8 lipca, na trasę wyrusza drugi z czterech wakacyjnych pociągów „Daj się ugościć!”. Start w Warszawie Wschodniej punktualnie o 9.33, a na trasie postoje w Kielcach, Krakowie i Tarnowie. Późnym popołudniem pociąg dotrze do Nowego Sącza, gdzie zakończy swój bieg. Na pokładzie m.in. jedna z najbardziej rozchwytywanych piosenkarek tego lata: Blanka oraz słynny kucharz Mikołaj Rey, a także Danzel, Oskar Cyms, sportowcy i… kandydaci ubiegający się o tytuły Miss Supranational i Miss Polski 2023.

📢 Małopolska policja szuka kandydatów na nowych funkcjonariuszy. Jakie zarobki proponują? Tylko od początku bieżącego roku do służby w małopolskiej policji przyjęto 106 osób, w tym 27 kobiet. - Służba w policji wymaga zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości, w zamian oferuje stabilność i atrakcyjne warunki pracy. Zachęcamy do wstępowania w nasze szeregi - zapraszają małopolscy funkcjonariusze. Co oferuje policja i ile można zarobić?

📢 Boją się powtórki powodzi z 2010 roku. Mieszkańcy Krynicy Zdroju z petycją do Wód Polskich, by udrożnić koryta rzek i potoków Intensywne opady deszczu, które przeszły nad krynickim uzdrowiskiem 23 i 24 czerwca, pokazały, że istnieje realne zagrożenie powodziowe. Mieszkańcy, zwłaszcza Krynicy Dolnej, gdzie miejscami wylewał potok Szczawny, z niepokojem przyglądali się poziomowi wód. Stąd petycja do PGW Wody Polskie o wyczyszczenie koryta Kryniczanki oraz potoków Szczawny i Słotwinka.

📢 Facebook staje się płatny. To już oficjalnie! Meta podała ceny dla zweryfikowanych kont. Jakie będą miesięczne opłaty? Za korzystanie z dodatkowych opcji Facebooka trzeba będzie zapłacić. Stało się to, co wielu komentatrów zapowiadało od dłuższego czasu. Koncern Meta, właściciel Facebooka i Instagrama oficjalnie już o tym poinformował. Facebook staje się płatny! Opłata dotyczy zweryfikowanych kont i ma zapewniać lepszą funkcjonalność platformy. Miesięczny koszt wyniesie od 65 do 85 zł. 📢 Niezwykła obrona pracy magisterskiej na uczelni wyższej w Oświęcimiu z pokazem możliwości pracy psów ratowniczych. Zdjęcia Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu stawia na praktyczny wymiar studiów. Potwierdzeniem tego jest m.in. jedna z ostatnich obron prac magisterskich na oświęcimskiej uczelni z pokazem możliwości psów ratowniczych.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN