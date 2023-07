Przegląd prasy z Krynicy-Zdroju. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.07.2023

Prasówka Krynica-Zdrój 11.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

60-70 proc. naukowców, zależnie od województwa, w ogóle nie starało się o granty Narodowego Centrum Nauki. Chcemy dążyć do tego, by granty trafiały nie tylko do głównych ośrodków naukowych w Polsce – powiedział dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki. Zdaniem dyrektora, granty w przeważającej większości trafiają do badaczy z Warszawy i Krakowa, co nie jest niezwykłe w porównaniu do innych krajów. Prof. Błocki podkreślił potrzebę stworzenia systemu, który promuje mobilność naukowców i wspiera ośrodki regionalne. Oto informacje dotyczące przyznawania grantów naukowych w Polsce: zasady, finansowanie, koszty.