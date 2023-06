Przegląd prasy z Krynicy-Zdroju. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.06.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.06, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Krynica-Zdrój gotowa na Igrzyska Europejskie 2023. Wszystkie inwestycje są gotowe. Uzdrowisko szykuje się na przyjęcie sportowców ”?

Prasówka Krynica-Zdrój 14.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Krynica-Zdrój gotowa na Igrzyska Europejskie 2023. Wszystkie inwestycje są gotowe. Uzdrowisko szykuje się na przyjęcie sportowców Do Igrzysk Europejskich 2023 pozostało zaledwie kilka dni, ale w Krynicy-Zdroju wszystkie inwestycje potrzebne do zrealizowania tej imprezy sportowej są już gotowe. To m.in zmodernizowana hala lodowa czy całkiem nowe tory MTB na Górze Parkowej. Uzdrowisko przygotowuje się na przyjęcie sportowców oraz kibiców.

📢 Będzie więcej tanich lotów z Polski. Gdzie zabiorą nas Ryanair i Wizz Air? Warszawa i Kraków mają na co czekać Ryanair i Wizz Air, ulubione tanie linie polskich turystów, ogłosiły nowości w siatce połączeń. Już niedługo będziemy mogli polecieć z Warszawy i Krakowa do Albanii, kraju na południu Europy, między Grecją w Włochami, który przeżywa ostatnio prawdziwy turystyczny boom. Także inny przewoźnik, Pegasus, proponuje Polakom tanie loty do jednego z ich ukochanych kierunków, i to już na wakacje 2023. Poznajcie szczegóły nowych tanich lotów z Polski.

📢 Wypadek w Nowej Wsi. W nocy na odcinku DK75 doszło do zderzenia busa i samochodu osobowego marki BMW. Były utrudnienia Wypadek w Nowej Wsi(gm. Łabowa) na drodze krajowej nr 75 w kierunku Krynicy-Zdrój - Nowy Sącz. Do poważnie wyglądającego wypadku doszło w poniedziałek 12 czerwca ok. godz. 22.30. Doszło do zderzenia busa marki mercedes i samochodu osobowego marki BMW. Pojazdy blokowały jeden pas DK75, przez co ruch odbywał się wahadłowo. W wypadku nikt nie ucierpiał.

Prasówka 14.06 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trener Puszczy Tomasz Tułacz: Nie stać nas na wielkie transfery i tak pozostanie, bo nagle nie będziemy dużo bogatsi Jesteśmy klubem, którego nie stać na wielkie transfery i myślę, że tak pozostanie. Piłkarze, których mamy pokazali, że można w chwilach próby na nich liczyć, więc pewnie dostaną nagrodę i nadal będą stanowić o sile tej drużyny – mówi trener Tomasz Tułacz w pierwszej rozmowie po awansie Puszczy Niepołomice do ekstraklasy.

📢 Deep Purple i Nazareth zagrali w Krakowie. Show legend rocka na Mocne uderzenie - Hard Rock Heroes Festival w Tauron Arenie Brytyjskie grupy Deep Purple i Nazareth to największe gwiazdy jednodniowego Hard Rock Heroes Festivalu, który odbył się 12 czerwca w krakowskiej Tauron Arenie.

