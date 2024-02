Przegląd prasy z Krynicy-Zdroju. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.02.2024

Może z trudem wyobrażasz sobie poranek bez kubka czarnej kawy? Znamy patenty, które ulepszą smak małej czarnej. Poza dawką kofeiny, która ma pobudzić o świcie do działania, może szukasz wyjątkowego smaku. Zebraliśmy 9 nieoczywistych dodatków do kawy, które tworzą klasyczne połączenia.

"Pracownicy Kaufland co roku otrzymują podwyżki wynagrodzeń, dzięki czemu firma od lat znajduje się w czołówce sieci handlowych oferujących najwyższe wynagrodzenie na stanowisku kasjer-sprzedawca. Nie inaczej jest w tym roku – od stycznia pensja kasjerów po podwyżkach wynosi od 4500 do 5500 zł brutto. Kaufland przeznaczy na ten cel niemal 110 mln zł" - informuje Biuro Prasowe Kaufland.

Nad Morskim Okiem w ostatnim czasie zeszła lawina z Marchwicznego Żlebu. Dosięgnęła tafli stawu, ale nie załamała lodu. Choć zagrożenie lawinowe zmalało, nie oznacza to że nad słynnym stawem jest bezpiecznie. - Nadal trzeba być czujnym i spodziewać się, że coś może zjechać – ostrzega Tomasz Zająć, Tatrzański Park Narodowy.

Horoskop na luty to przepowiednia na najbliższe 29 dni. Rok 2024 to tzw. przestępny, a to oznacza, że może się wiele wydarzyć. Kto odnajdzie miłość, kogo czeka rozstanie, komu sprzyjać będzie fortuna oraz jak ułożą się sprawy zawodowe. Tego wszystkiego dowiesz się z horoskopu miesięcznego na luty.