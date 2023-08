Przegląd prasy z Krynicy-Zdroju. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.08.2023

„Wciągnij brzuch” – słyszymy od najmłodszych lat. Czy to jednak dobra postawa? Otóż nie. Choć wciąż można natrafić na opinie, że to sposób na lepszy wygląd, wcale tak nie jest. W rzeczywistości wciąganie brzucha jest szkodliwe, a osoby robiące to nałogowo mogą nabawić się syndromu klepsydry i poważnych powikłań zdrowotnych. Nawyk, który szczególną popularnością cieszy się wśród kobiet, jest szczególnie niekorzystny dla ich zdrowia.

Szlak Orlich Gniazd zachwyca turystów od pokoleń. Niesamowite formacje skalne i spektakularne zamki to nie jego jedyne atrakcje. Gdzie na trasie można zobaczyć wielkie machiny oblężnicze i rytualne maski z Afryki, albo źródło jednej z głównych polskich rzek? Zapraszamy do przewodnika po Szlaku Orlich Gniazd, z którego dowiecie się, ile czasu zajmuje pokonanie trasy, które odcinki najlepiej wybrać na weekend, które miejsca najbardziej warto odwiedzić. Czy Szlak Orlich Gniazd jest trudny albo czy nadaje się dla dzieci? Przekonajcie się!

Zapopradzie w Muszynie ma szansę zyskać kolejną atrakcję. Dostępne wizualizacje rozbudowy i przebudowy istniejącego amfiteatru robią wrażenie także na mieszkańcach, którzy podczas konsultacji społecznych podeszli do tego zadania pozytywnie. To wstępna koncepcja, na którą gmina będzie szukać pieniędzy ze środków zewnętrznych. Szacowany koszt to kilkanaście milionów złotych. W tym roku do użytku oddane będą wieża i zamek.