Przegląd prasy z Krynicy-Zdroju. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.01.2024

To była wyjątkowa impreza w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Zabawie w sylwestrową noc towarzyszyły pokazy pirotechniki. Nie mogło zabraknąć niespodzianek dla klubowiczów, którzy obdarowani zostali “energicznymi” gadżetami. W czasie tej wyjątkowej imprezy każdy znalazł coś dla siebie. Goście bawili się w trzech salach, w trzech różnych klimatach muzycznych. Zobacz, co tam się działo.

Prawdziwa inwestycyjna rewolucja szykuje się w m. Złockie, to uzdrowisko w gminie Muszyna. Według planów ma powstać tam promenada spacerowa, ogród botaniczny częściowo zadaszany, scena, wieża widokowa inna niż wszystkie i wiele innych. Jak na razie to wstępna koncepcja, na początek władze gminy Muszyna chcą zrealizować jedną z nich. Czegoś takiego nie było w regionie sądeckim, a wizualizacje robią wrażenie.

Za to, czy w swoim mieście czujemy się bezpiecznie odpowiada kilka czynników. Jest to nie tylko liczba popełnianych na danym terenie przestępstw, ale także to, w jaki sposób z ich wykrywalnością radzi sobie policja. Powiaty, w których odnotowano największą przestępczość w Małopolsce, to powiat nowosądecki i brzeski. To w nich znajduje się najwięcej miast ujętych w poniższym zestawieniu. Zobacz ranking najmniej bezpiecznych miast w Małopolsce w oparciu o dane GUS dla powiatów z 2022 roku. Tu popełnia się najwięcej przestępstw.

„Pojezierze olkuskie” ciągle rośnie. Jeszcze do nie dawna w powiecie olkuskim a konkretniej w gminie Bolesław były dwa zalewiska. W ostatnim czasie jednak około 400 metrów od zbiornika, które nazywane jest „jeziorkiem Chrobry” zaczęło powstawać kolejne. Na razie nie ma ono tak pokaźnych rozmiarów jak pierwsze zalewisko, które powstało najprawdopodobniej w lutym. Z czasem wody będzie prawdopodobnie przybywać.