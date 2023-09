Przegląd prasy z Krynicy-Zdroju. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 30.09.2023

Archiwalne zdjęcia to prawdziwe skarby. Dzięki nim można przenieść się w czasie i zobaczyć, jak kiedyś wyglądały miejsca, które teraz zmieniły się nie do poznania, lub wciąż pozostają piękne jak dawniej. Można też zobaczyć, jak spędzali czas nasi przodkowie. Krynica- Zdrój cieszyła się ogromną popularnością. W uzdrowisku nie tylko leczono, ale kwitło tam również życie towarzyskie. Zobaczcie jak wyglądało na niesamowitych archiwalnych zdjęciach.

Ponad 298 tys. mieszkańców Małopolski oddało swój głos 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Jak się okazuje, to o 274 proc. więcej niż w 1. edycji tego projektu i o ponad 52 tys. więcej niż w poprzednim głosowaniu. Podczas tegorocznej edycji do realizacji przyjęto 88 zadań, z czego 80 pochodzi z puli regionalnej, a 8 zadań będzie realizowanych na skalę ogólnowojewódzką. Realizacja projektów rozpocznie się 1 stycznia 2024 r. i będzie kosztować budżet województwa ok. 14 mln zł.

To przytulne mieszkanie w stolicy zlokalizowane jest na najwyższym piętrze. Właściciel wygrał los na loterii, bo może napawać się wyjątkowym widokiem z okien na korony drzew. Zobacz, jak architekci przeprojektowali wnętrze, żeby nie tylko zyskać przestrzeń, ale też cieszyć oczy zielenią w sercu miasta. Projektanci udowadniają, że warto zdecydować się czasem na generalny remont i wyburzenie ścian, żeby zyskać wyjątkową przestrzeń do życia.

Sezon grzybobrania trwa. W lasach jest na tyle wilgotno i są ciepłe dni, że nie brakuje grzybów. Grzyby bywają jednak bardzo zdradliwe. Te śmiertelnie trujące są zazwyczaj łudząco podobne do tych jadalnych. Swoją niewiedzę można przepłacić nawet życiem. Sprawdź, które grzyby nigdy nie powinny znaleźć się w twoim koszyku!

Ryanair już teraz zaczyna sprzedaż biletów lotniczych na okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Promocja „Zimowe wypady” to okazja, by tanio spędzić Święta za granicą. Można trafić na prawdziwe okazje, np. lot do Skandynawii za 55 zł, do Londynu za 84 zł, do Mediolanu za 100 zł. Do kiedy trwa promocja i jakie są zasady? Sprawdźcie szybko i zarezerwujcie tanie loty dla siebie.