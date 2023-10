Przegląd prasy z Krynicy-Zdroju. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.10.2023

Hip-Hop Night to cykliczna impreza organizowana w klubie Energy2000 w Przytkowicach, podczas której w dyskotece występują czołowi polscy artyści. Tym razem na scenie w Przytkowicach wystąpił Fukaj znany z takich hitów jak "Hotel Maffija 3", „Nie ma cię”, „Owoce 33”, „Owoce”, „Pancerz” czy „Rusztom”. Zobaczcie, co tam się działo.

W Krynicy-Zdrój jeszcze w tym roku powstanie zakopiańska filia Centralnego Ośrodka Sportu w celu rozbudowy infrastruktury saneczkarskiej. To ważny krok w kierunku budowy toru saneczkowego na górze Iwonka. Inwestycje realizowane pod opieką Ośrodka są finansowane niemal w stu procentach przez państwo, co odciąży gminę z kosztów budowy i utrzymania obiektu.

Listopad w Polsce jest zazwyczaj chłodny i ponury, co znacząco pogarsza samopoczucie wielu z nas. Istnieją jednak miejsca, w których 11. miesiąc roku jest wyjątkowo pogodny. Ci z was, którzy chcą nabrać siły do działania, powinni rozważyć te lokalizacje. Gdzie lecieć w listopadzie? Oto 7 kierunków na wypoczynek jesienią 2023 – tam na pewno będzie ciepło.