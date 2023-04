Przegląd prasy z Krynicy-Zdroju. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.04.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.04, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Babka wielkanocna. Przepisy naszych Czytelników na baby wielkanocne [TOP 10 PRZEPISÓW]”?

Prasówka Krynica-Zdrój 5.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Babka wielkanocna. Przepisy naszych Czytelników na baby wielkanocne [TOP 10 PRZEPISÓW] Baba wielkanocna - sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Bez wielkanocnych bab nie wyobrażamy sobie świąt. Pierwszy raz na polskich stołach pojawiły się w XV wieku i od tej pory nieprzerwanie królują podczas rodzinnych spotkań. Najbardziej popularna i tradycyjna, to ta drożdżowa z dużą ilością rodzynek, urzekająca smakiem i puszystością. W czym tkwi sekret idealnego wypieku baby i jak znaleźć na nią sposób, aby zawsze wychodziła idealnie? Mamy dla was TOP 10 przepisów naszych Czytelników! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Sandomierski Szlak Jabłkowy, czyli wyjątkowa majówka 2023 w Sandomierzu i okolicach. Jakie atrakcje czekają na tej trasie? Sandomierski Szlak Jabłkowy to wyjątkowa trasa turystyczna. Jeśli widzieliście już większość majówkowych atrakcji Polski, to czas na coś nowego. Wyprawa Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym może być idealnym pomysłem na spędzenie tegorocznego długiego weekendu majowego. Sprawdzamy, jak przebiega trasa i co ciekawego można na niej zobaczyć.

📢 Wulkany w Małopolsce? To nie żart! Kraina śpiących wulkanów jest na wyciągnięcie ręki Wulkany w Małopolsce? To fakt! Jeden z najpiękniejszych zamków naszego regionu stoi na stożku wulkanicznym. Małopolska może pochwalić się także wulkanicznym uzdrowiskiem, to tutaj możliwy jest też... zjazd na nartach z wulkanu. Śladów po działalności wulkanów nie brakuje w Małopolsce. To w naszym regionie istnieje wciąż aktywna forma wulkaniczna – mofety.

Prasówka 5.04 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Palma wielkanocna zdobi nie tylko Nowy Sącz. Tradycyjnie ustawiono ją w Chełmcu oraz Krynicy-Zdroju Palma wielkanocna zdobi nie tylko Rynek w Nowym Sączu. Liczące kilka metrów okazy można podziwiać również przy budynku Urzędu Gminy w Chełmcu oraz na deptaku w Krynicy-Zdroju.

📢 Słynny jamnik wraca do Parku Dukieta. Oryginalna figurka psa zaginęła w tajemniczych okolicznościach, ale jest nowa Pomnik pieska - jamnika w Parku Dukieta w Krynicy-Zdroju stał się symbolem uzdrowiska. Pierwotna figurka zniknęła pięć lat temu podczas modernizacji parku, ale nowy odlew zagości na swoim miejscu jeszcze w kwietniu. To z pewnością dobra wiadomość dla turystów i mieszkańców, którzy bardzo chcieli jego powrotu. 📢 Moda wiosenna w okresie międzywojennym na starych fotografiach. Zobacz, jak ubierano się niemal sto lat temu! Moda wiosenna w okresie międzywojennym na starych fotografiach. Przeglądanie zdjęć archiwalnych z tamtych lat to imponująca podróż do czasów, w których nastąpiło wiele przemian społecznych, politycznych i kulturowych. Fotografie te odsłaniają oblicze wkraczających w ówczesną rzeczywistość obyczajów, jakie wynikały z potrzeby rozwoju na wielu płaszczyznach życia prywatnego, zawodowego oraz obywatelskiego. Nowoczesne wtedy podejście do ważnych wówczas kwestii manifestowano na rozmaite sposoby – nawet poprzez ubiór, który wyrażał panujące w okresie międzywojennym nastroje i reprezentowane postawy. Lata dwudzieste i trzydzieste ubiegłego stulecia były bowiem czasem oddechu po pierwszej wojnie światowej oraz dynamicznego rozwoju państw i kultur. Kobiety zapragnęły podkreślić swoją rodzącą się niezależność, co wyrażały nie tylko w wyjściowych, ale i codziennych stylizacjach. Powszechne stały się proste fasony, a poza tym, stawiano też na wygodę oraz skromność. O zmianach obyczajowych świadczyło również wzrastające wśród kobiet zainteresowanie rozmaitymi rozrywkami, takimi jak taniec czy sport, w związku z czym coraz częściej i odważniej odsłaniały swoje nogi, a tym samym mniej podkreślały talię czy biust. Ówczesnym manifestacjom modowym sprzyjała chociażby wiosna, kiedy to na ulice miast wkraczały panie w lekkich oraz zwiewnych strojach. Zobacz, jak w okresie międzywojennym wyglądała moda wiosenna!

📢 Jajka faszerowane Wielkanoc 2023. Zobacz najlepsze przepisy naszych Czytelników. Takich jaj jeszcze nie jadłeś! Jajka faszerowane Wielkanoc 2023. Jajka z różnymi farszami cieszą się od lat niesłabnącą popularnością na wielkanocnych stołach. Według Światowej Organizacji Zdrowia bez obawy o swoje zdrowie możemy zjadać nawet 10 jajek tygodniowo (wliczając w to także jajko zawarte w ciastach, makaronach, itp.). Wielu z nas w ciągu tygodnia często pomija spożywanie jaj w czystej postaci, dlatego kilka dodatkowych sztuk w czasie świąt nikomu nie zaszkodzi. Tym bardziej, jeśli zmienimy kaloryczny majonez do jajek na pyszne farsze! 📢 Dawne przepisy na wielkanocne wypieki: baby i mazurki. To dopiero były ciasta! [CIEKAWOSTKI] Wielkanoc tuż-tuż. A na stołach pyszne baby i mazurki. Często „z przepisu babci”. Ale czy dziś ktokolwiek robi mazurki z 50 jaj? Albo babki z 96? A może ktoś suszy mąkę tydzień przed pieczeniem? A może przygotowuje babkę wielkanocną ponad 8 godzin? Pewnie nie, a tak piekły właśnie nasze prababki! Zajrzyjmy zatem do przedwojennych książek kucharskich i przepisów na wielkanocne wypieki. Czego tam nie ma!

📢 Kraków. Prokuratura Regionalna oskarża gang hazardowy. W Małopolsce obstawiali automatami bary i stacje benzynowe 29 osób odpowie przed krakowskim sądem za 297 przestępstw związanych z organizowaniem gier hazardowych na automatach. Akt oskarżenia w tej sprawie przygotowała Prokuratura Regionalna w Krakowie. 📢 Prezydent Andrzej Duda odebrał w Rzymie Ogień Pokoju na III Igrzyska Europejskie w Krakowie i Małopolsce 2023 Przebywający z jednodniową wizytą we Włoszech prezydent Andrzej Duda wziął wraz z polskimi sportowcami udział w Ceremonii Przekazania Ognia Pokoju w związku z organizowanymi od 21 czerwca do 2 lipca w Krakowie i Małopolsce Igrzyskami Europejskimi.

